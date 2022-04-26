Все продвигается быстрее обычного! Боррель о вступлении Украины в ЕС и как это изменит нашу жизнь

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообщался с журналистом Фактов.Тижня Алексеем Кобзарем и рассказал о вступлении Украины в ЕС.

Все продвигается гораздо быстрее обычного. Часто на это уходит гораздо больше времени. Однако, насколько известно, первые шаги уже сделаны.

Украина уже заполнила опросник, и это хороший знак, поскольку обычно на подготовку анкеты требуются месяцы. Мы же видим, что все было сделано в считанные недели.

Сейчас ЕС ожидает вторую часть анкеты, которая должна поступить тоже в течение нескольких недель. То есть не позже конца мая.

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После этого Еврокомиссия должна подготовить оценку обязательств Украины в свете критериев членства в ЕС. Этот вывод будет сделан публично, затем решение — за Европарламентом.

Поэтому с середины мая мяч будет на поле Еврокомиссии.

Она должна подготовить решение о возможности Украины стать членом Евросоюза и о формате, в котором это произойдет.

Однако уже сейчас мы можем сказать, что каждый шаг был проделан со скоростью света по сравнению с другими процедурами ЕС.

Но все должно быть сделано с соблюдением необходимых процедур, поскольку ЕС – это организация с множеством правил, которые невозможно отодвинуть в сторону.

Полную версию интервью смотри в видео.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие преимущества вступления Украины в ЕС.