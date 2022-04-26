Украина

Все продвигается быстрее обычного! Боррель о вступлении Украины в ЕС и как это изменит нашу жизнь

Алексей Кобзар, Журналист программы Факты ICTV 27 апреля 2022, 00:00

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Они угрожают или пристреливаются? Зеленский возмущен пролетами ракет над украинскими АЭС
0:05:11
Арестович та Резніков
Веры им нет, мы помним Иловайск: Арестович о террористической активности РФ в Приднестровье и ситуации в Мариуполе
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