Все продвигается быстрее обычного! Боррель о вступлении Украины в ЕС и как это изменит нашу жизнь

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообщался с журналистом Фактов.Тижня Алексеем Кобзарем и рассказал о вступлении Украины в ЕС.
Все продвигается гораздо быстрее обычного. Часто на это уходит гораздо больше времени. Однако, насколько известно, первые шаги уже сделаны.
Все продвигается гораздо быстрее обычного. Часто на это уходит гораздо больше времени. Однако, насколько известно, первые шаги уже сделаны.
Украина уже заполнила опросник, и это хороший знак, поскольку обычно на подготовку анкеты требуются месяцы. Мы же видим, что все было сделано в считанные недели.
Сейчас ЕС ожидает вторую часть анкеты, которая должна поступить тоже в течение нескольких недель. То есть не позже конца мая.
После этого Еврокомиссия должна подготовить оценку обязательств Украины в свете критериев членства в ЕС. Этот вывод будет сделан публично, затем решение — за Европарламентом.
Поэтому с середины мая мяч будет на поле Еврокомиссии.
Поэтому с середины мая мяч будет на поле Еврокомиссии.
Она должна подготовить решение о возможности Украины стать членом Евросоюза и о формате, в котором это произойдет.
Однако уже сейчас мы можем сказать, что каждый шаг был проделан со скоростью света по сравнению с другими процедурами ЕС.
Но все должно быть сделано с соблюдением необходимых процедур, поскольку ЕС – это организация с множеством правил, которые невозможно отодвинуть в сторону.
Полную версию интервью смотри в видео.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие преимущества вступления Украины в ЕС.