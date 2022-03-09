Сине-желтые футболки и стихотворение Александра Олеся: как прошел модный показ бренда Balenciaga

Даже мир высокой моды за нас. Всемирно известные бренды закрывают свои магазины в России, а бренд Balenciaga посвятил свой показ Украине.

Везде были видны сине-желтые футболки, так началась неделя моды в Париже.

Дизайнер коллекции Демна Гвасалия родом из Грузии, оттуда вынужден был уехать в 1993 году из-за военного конфликта, который спровоцировала Россия, поэтому он прекрасно понимает, какую боль сейчас переживают украинцы.

Показ начал со стиха Александра Олеся Живи, Украина, живи для красоты.

Также украинский дизайнер Андре Тан начал шить бронежилеты, нижнюю и теплую одежду для украинских военных.

Balenciaga не единственный бренд, который нас поддержал. Раньше мы рассказывали, как Chanel поддержала Украину.