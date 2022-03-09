Синьо-жовті футболки та вірш Олександра Олеся: як пройшов модний показ бренду Balenciaga

Навіть світ високої моди за нас. Всесвітньо відомі бренди закривають свої магазини в Росії, а бренд Balenciaga присвятив свій показ Україні.

Скрізь було видно синьо-жовті футболки, так розпочався тиждень моди в Парижі.

Дизайнер колекції Демна Гвасалія родом з Грузії, звідти вимушений був поїхати у 1993 році через воєнний конфлікт, який спровокувала Росія, тому він чудово розуміє, який біль зараз переживають українці.

Показ розпочали з вірша Олександра Олеся Живи, Україно, живи для краси.

Також український дизайнер Андре Тан почав шити бронежилети, спіднє та теплий одяг для українських військових.

Balenciaga не єдиний бренд, який нас підтримав. Раніше ми розповідали, як Chanel підтримала Україну.