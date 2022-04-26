Ирэна Карпа о настроениях французов после президентских выборов — удалось ли Украине удержать фокус внимания

Президентские выборы во Франции завершились победой действующего президента Эммануэля Макрона с разрывом 16% от его соперницы — пророссийского политика Марин Ле Пен. Но как это отразится на судьбе Украины?

Украинская писательница Ирэна Карпа, которая сейчас с мужем находится в Париже, рассказала, как Франция отреагировала на победу Макрона и до сих пор ли Украина остается важной темой для французов.

Несмотря на сообщения в СМИ об уличных протестах против результатов выборов, французы не подвергают избирательную процедуру сомнениям. Ирэна Карпа, проехавшись по столице, не увидела никаких беспорядков.

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Никаких сомнений в легитимности выборов нет, и даже сама Ле Пен признала, что она проиграла, — рассказывает писательница.

По словам Карпы, Украина по-прежнему остается в фокусе внимания как французских лидеров, так и обычных граждан. Писательница каждый день получает по два приглашения на французское телевидение, что свидетельствует о заинтересованности французов в судьбе нашей страны.

Выборы во Франции-2022 были особенно важны для Украины. В первом туре разрыв между кандидатами был минимальный: Макрон — 27,6% голосов, Ле Пен — 23,41%. Читай, почему президентские выборы во Франции важны для Украины и какова позиция Макрона и Ле Пен по Украине.