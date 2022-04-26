Ірена Карпа про настрої французів після президентських виборів — чи досі Україна у фокусі уваги

Президентські вибори у Франції завершилися перемогою чинного президента Еммануеля Макрона з відривом у 16% від його суперниці — проросійської політикині Марін Ле Пен. Та як це повпливає на долю України?

Українська письменниця Ірена Карпа, яка наразі з чоловіком перебуває в Парижі, розповіла, як Франція відреагувала на перемогу Макрона та чи досі Україна залишається важливою темою для французів.

Попри повідомлення у ЗМІ щодо вуличних протестів проти результатів виборів, французи не піддають виборчу процедуру сумнівам. Ірена Карпа, проїхавшись столицею, не побачила жодних заворушень.

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Жодних сумнівів у легітимності виборів немає, і навіть сама Ле Пен визнала те, що вона програла, — розповідає письменниця.

За словами Карпи, Україна досі залишається у фокусі уваги як французьких лідерів, так і звичайних громадян. Письменниця щодня отримує по два запрошення на французьке телебачення, що свідчить про зацікавленість французів у долі нашої країни.

Вибори у Франції-2022 були особливо важливими для України. У першому турі розрив між кандидатами був мінімальний: Макрон — 27,6% голосів, Ле Пен — 23,41%. Читай, чому президентські вибори у Франції важливі для України та яка позиція Макрона та Ле Пен щодо України.