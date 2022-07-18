Наши люди повсюду: сколько украинских переселенцев остается в ЕС и какие права там имеют

Полномасштабная война России против Украины повлекла за собой огромную волну миграции в Европе. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу в поисках временного убежища.

Европарламент рассказал, сколько сейчас украинских переселенцев находятся в ЕС, а также что делает союз для поддержки наших людей.

Украинцы в Европе: статистика

По состоянию на 6 июля в Европе зафиксировано более 5,6 млн украинских беженцев:

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в Польше (1 207 650);

в Германии (867 000);

в Чехии (388 097);

в Турции (145 000);

в Италии (141 562).

Около 90% из них — это женщины и дети. Несмотря на опасность, которая еще остается на всей территории Украины, уже более 2,5 млн переселенцев вернулись домой.

Более 3,6 млн человек зарегистрировались для получения временной защиты в странах Евросоюза.

Как ЕС помогает украинским переселенцам

Уже через неделю после начала полномасштабной агрессии России ЕС оперативно принял решение об активизации Директивы о временной защите украинцев.

Это беспрецедентный случай в истории союза, поскольку принятая в 2001 году эта директива никогда раньше не применялась.

Она позволила нашим переселенцам иметь равные права во всех странах ЕС и законно проживать, работать, учиться, получать социальное обеспечение и медицинскую помощь.

А еще украинцы, получившие временную защиту, могут пользоваться своими водительскими правами в ЕС без необходимости их изменять или обновлять.

Кроме того, Евросоюз принимает такие меры для поддержки украинцев:

дополнительная финансовая помощь странам, приютившим больше всего беженцев (10 млрд евро), в том числе и Молдове; предоставление соседним с Украиной государствам медицинских товаров, палаток, генераторов энергии и т.д.; упрощение пограничного контроля для уязвимых групп населения; создание временных пунктов пересечения на границе с Украиной.

В странах Евросоюза действуют специальные программы выплат для украинских переселенцев. Читай, как получить денежную помощь 500+ на ребенка в Польше.

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