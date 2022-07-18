Наші люди всюди: скільки українських переселенців залишається в ЄС та які права там мають

Повномасштабна війна Росії проти України спричинила величезну хвилю міграції у Європі. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон у пошуках тимчасового прихистку.

Європарламент розповів, скільки зараз українських переселенців перебувають у ЄС, а також що робить союз задля підтримки наших людей.

Українці у Європі: статистика

Станом на 6 липня в Європі зафіксовано понад 5,6 млн українських біженців:

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у Польщі (1 207 650);

у Німеччині (867 000);

у Чехії (388 097);

у Туреччині (145 000);

в Італії (141 562).

Близько 90% з них — це жінки та діти. Попри небезпеку, яка ще залишається на всій території України, вже понад 2,5 млн переселенців повернулись додому.

Натомість понад 3,6 млн осіб зареєструвалися для отримання тимчасового захисту у країнах Євросоюзу.

Як ЄС допомагає українським переселенцям

Уже через тиждень після початку повномасштабної агресії Росії ЄС оперативно ухвалив рішення про активізацію Директиви про тимчасовий захист для українців.

Це безпрецедентний випадок в історії союзу, адже прийнята у 2001 році ця директива ніколи раніше не застосовувалась.

Вона дозволила нашим переселенцям мати однакові права в усіх країнах ЄС та законно проживати, працювати, навчатись, отримувати соціальне забезпечення та медичну допомогу.

А ще українці, які отримали тимчасовий захист, можуть користуватися своїми водійськими правами в ЄС без потреби їх змінювати чи оновлювати.

Крім того, Євросоюз вживає таких заходів для підтримки українців:

додаткова фінансова допомога країнам, які прихистили найбільше біженців (10 млрд євро), зокрема й Молдові; надання сусіднім з Україною державам медичних товарів, наметів, генераторів енергії тощо; спрощення прикордонного контролю для вразливих груп населення; створення тимчасових пунктів перетину на кордоні з Україною.

У країнах Євросоюзу діють спеціальні програми виплат для українських переселенців. Читай, як отримати грошову допомогу 500+ на дитину в Польщі.

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