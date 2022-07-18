Світ

Наші люди всюди: скільки українських переселенців залишається в ЄС та які права там мають

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Липня 2022, 19:00
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