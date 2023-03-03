Масштабный пожар в Гонконге: пылал небоскреб, обломки падали прямо на людей

В Гонконге всю ночь боролись с пламенем.

Масштабный пожар вспыхнул поздно вечером 2 марта на недостроенном небоскребе в популярном туристическом районе города Цим Ша Цуй. Пламя тушили вплоть до утра 3 марта.

Спасатели эвакуировали около 130 человек из соседних построек — об этом пишет Associated Press.

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Как сообщают местные медиа, пострадали по меньшей мере два человека. В настоящее время они госпитализированы.

По словам правоохранителей, пламя перекинулось и на четыре соседних здания. К счастью, там его быстро удалось потушить.

26 февраля в Подольском районе Киева произошел пожар. В нашем материале мы показали, как робот Alpha Wolf помогал гасить пламя.

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