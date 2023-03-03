Масштабна пожежа в Гонконзі: палав хмарочос, уламки падали просто на людей

У Гонконзі цілу ніч боролися з полум’ям.

Масштабна пожежа спалахнула пізно ввечері 2 березня на недобудованому хмарочосі в популярному туристичному районі міста Цім Ша Цуй. Полум’я приборкували аж до ранку 3 березня.

Рятувальники евакуювали близько 130 людей з сусідніх будівель — про це пише Associated Press.

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Як повідомляють місцеві медіа, постраждало щонайменше двоє людей. Наразі вони госпіталізовані.

За словами правоохоронців, полум’я перекинулося й на чотири сусідні будівлі. На щастя, там його швидко вдалося загасити.

26 лютого в Подільському районі Києва сталася пожежа. У нашому матеріалі ми показали, як робот Alpha Wolf допомагав гасити полум’я.

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