Світ

Масштабна пожежа в Гонконзі: палав хмарочос, уламки падали просто на людей

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 03 Березня 2023, 13:00

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