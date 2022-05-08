Золотой туалет, спа, аквадискотека. В Италии арестовали яхту Шехерезада — принадлежит ли она Путину

О любви Путина к царским роскошам — домам-дворцам, вилам, виноградникам говорили уже неоднократно. Яхты тоже пришлись по вкусу российскому президенту.

В Италии арестовали суперяхту Шехерезада. Ее стоимость – более 700 миллионов долларов. А длина – все 140 метров.

Шехерезада – на 13 месте среди крупнейших яхт мира. И одна из немногих, у которой не указан владелец. Итальянские власти долго присматривались к ней.

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Расследование выявило наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного собственника Шехерезады с представителями российского правительства, а также находящимся под санкциями другим субъектам. Судно, которое плавает под флагом Каймановых островов и пришвартованное в Марина-ди-Каррара, уже давно находится под пристальным вниманием властей.

Агентство Reuters называло владельцем плавсредства Эдуарда Худайнатова — экс-руководителя Роснефти. Другие СМИ говорят больше: эта яхта – собственность самого российского президента Владимира Путина.

Именно на этой яхте Путин плавал в Сочи во время пандемии коронавируса. Действительно ли принадлежит Путину яхта с золотым туалетом, саунами, несколькими бассейнами и танцполом — узнай в видео.

Напомним, в апреле Соединенные Штаты объявили мощные санкции против России, детей Путина, семьи Лаврова и не только за зверства российских военных в Буче и других населенных пунктах Киевской области.