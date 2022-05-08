Золотий туалет, СПА, аквадискотека. В Італії заарештували яхту Шехерезада — чи справді вона належить Путіну

Про любов Путіна до царських розкошів — будинків-палаців, віл, виноградників говорилося неодноразово. Яхти теж припали до смаку російському президенту.

В Італії днями арештували суперяхту Шехерезада. Її вартість — понад 700 мільйонів доларів. А довжина — всі 140 метрів.

Шехерезада — на 13 місці серед найбільших яхт світу. І одна з небагатьох, в якої не зазначено власника. Тож італійська влада довго придивлялася до неї.

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Розслідування виявило наявність значних економічних та ділових зв’язків бенефіціарного власника Шехерезади з представниками російського уряду, а також іншими суб’єктам, які знаходяться під санкціями. Судно, яке плаває під прапором Кайманових островів та пришвартоване в Марина-ді-Каррара, вже давно знаходиться під пильною увагою влади.

Агенція Reuters називала власником плавзасобу Едуарда Худайнатова — екс-керівника Роснафти. Інші ЗМІ кажуть більше: ця яхта — власність самого російського очільника Володимира Путіна.

Саме на цій яхті Путін плавав до Сочі під час пандемії коронавірусу. Чи справді належить Путіну яхта з золотим туалетом, саунами, кількома басейнами й танцполом — дізнайся у відео.

Нагадаємо, у квітні Сполучені Штати оголосили потужні санкції проти Росії, дітей Путіна, сім’ї Лаврова і не тільки за звірства російських військових у Бучі та в інших населених пунктах Київської області.