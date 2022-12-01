Об этом узнают все! В Лондоне открыли выставку российских военных преступлений

Российские военные преступления — в центре внимания английского общества.

Выставку в тамошнем парламенте открыла супруга украинского президента Елена Зеленская.

Экспозицию подготовил Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в сотрудничестве с Офисом президента Украины. С марта экспозиция путешествует по миру, рассказывая о самых ужасных моментах агрессии России против наших мирных граждан.

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В своей речи в парламенте первая леди сравнила бомбардировки Украины с нацистскими атаками на Британию во время Второй мировой войны.

А бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук напомнил: то, что делает Россия, является геноцидом по отношению к Украине.

Более 40 тысяч преступлений россиян уже зарегистрированы в Украине. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эти фото и ваше отвлеченное представление о войне в Украине стало реальным, — сказала первая леди Украины посетителям выставки.

Напомним, что на нашем сайте есть интервью Елены Зеленской.