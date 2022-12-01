Про це знатимуть усі! У Лондоні відкрили виставку російських воєнних злочинів

Російські воєнні злочини — у центрі уваги британського суспільства.
Виставку у тамтешньому парламенті відкрила дружина українського президента Олена Зеленська.
Експозицію підготував Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у співпраці з Офісом президента України. З березня експозиція мандрує світом, розповідаючи про найжахливіші моменти агресії Росії проти наших мирних громадян.
У своїй промові у парламенті перша леді порівняла бомбардування України з нацистськими атаками на Британію у часи Другої світової.
А бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук нагадав: те, що робить Росія, є геноцидом стосовно України.
Понад 40 тисяч злочинів росіян уже зареєстровано в Україні. Я хочу, щоб ви поглянули на ці фото і ваше абстрактне уявлення про війну в Україні стало реальним, — сказала перша леді України відвідувачам виставки.
Понад 40 тисяч злочинів росіян уже зареєстровано в Україні. Я хочу, щоб ви поглянули на ці фото і ваше абстрактне уявлення про війну в Україні стало реальним, — сказала перша леді України відвідувачам виставки.
Нагадаємо, що на нашому сайті є інтерв’ю Олени Зеленської.