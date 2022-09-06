Польша прекращает обмен украинской гривны: что об этом известно

Польша с первых дней полномасштабного вторжения давала украинцам приют, финансовую помощь и льготы. В эту страну выехало самое большое количество беженцев.

Украинцы обменивали свои гривны на злотые, чтобы обеспечить свое проживание. Стало известно, что украинцы могут обменять свою валюту на польскую только до конца недели. Об этом сообщает Narodowy Bank Polski.

— По согласованию с Национальным банком Украины сообщаем, что завершается обмен украинской гривны на польский злотый, доступный для нужд граждан Украины, прибывающих на территорию Республики Польша, — говорится в сообщении.

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Также было отмечено, что последняя неделя закупки — с 5 по 9 сентября 2022 года.

Польский банк сообщил, что совершено более 97 тысяч операций по обмену валют на общую сумму 690 млн грн.

Ранее мы рассказывали, как найти работу для украинцев в Польше.

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