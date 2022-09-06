Польща припиняє обмін української гривні: що про це відомо

Польща з перших днів повномасштабного вторгнення надавала українцям прихисток, фінансову допомогу та пільги. До цієї країни виїхала найбільша кількість біженців.

Українці обмінювали свої гривні на злоті, щоб забезпечити своє проживання. Стало відомо, що українці можуть обміняти свою валюту на польську лише до кінця тижня. Про це повідомляє Narodowy Bank Polski.

— За погодженням з Національним банком України повідомляємо, що завершується обмін української гривні на польський злотий, доступний для потреб громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща, — йдеться в повідомленні.

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Також наголосили, що останній тиждень закупівлі — з 5 по 9 вересня 2022 року.

Польський банк повідомив, що здійснено понад 97 тисяч операцій з обміну валют на загальну суму 690 млн грн.

Раніше ми розповідали, як знайти роботу для українців у Польщі.

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