COVID-19 не исчез! Что известно о продлении карантина в Украине и какая ситуации в мире сейчас

Из-за войны статистика COVID-19 сошла с первых страниц СМИ. Многие украинцы даже забыли о своих довоенных временах — с масками, перчатками и вакцинацией. Но на этой неделе в Китае — новая вспышка коронавирусной инфекции.

По информации Blomberg, в Китае за 20 декабря коронавирусной инфекцией заразились 37 миллионов человек! В среднем ежесуточно от COVID-19 умирает пять тысяч населения. А в Украине за последние сутки стало известно более семи тысяч случаев заражения ковидом, 275 человек — умерло.

Что известно о ситуации с наводнением в мире и как украинское правительство реагирует на ситуацию с заболеванием — разбираем дальше.

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COVID-19: ситуация в мире

По данным лондонской исследовательской фирмы Airfinity Ltd, которая сосредотачивается на прогнозной аналитике здоровья и отслеживает пандемию, Китай сейчас борется с самой большой волной заболеваемости с начала появления вируса. Таким образом, прогнозируется, что уже в январе 2023 года количество случаев заболеваемости может возрасти до 3,7 миллиона.

По оценкам группы, тогда скорее всего произойдет еще один всплеск заражений, который увеличит ежедневный пик до 4,2 миллиона в марте.

Вместе с тем официальные данные Китая о заболеваемости и смертности показывают совершенно другую информацию: 2966 новых случаев заболевания за среду, а с начала декабря было менее десяти смертей от COVID. Это очень контрастирует с сообщениями из переполненных больниц и крематориев.

В США за последние сутки обнаружили более 31 тысячи новых больных COVID-19, а в среднем за семь дней — это более 70 тысяч больных.

Германия за 23 декабря подсчитала более 34 тысяч новых случаев заболеваемости. В соседней Польше стало известно лишь о 659 новых больных ковидной инфекцией.

А в Италии за последние сутки обнаружили 137 тысяч новых случаев заражения ковидом.

Украина и COVID-19

23 декабря депутат ВРУ Тарас Мельничук сообщил, что Правительство внесло изменения в распоряжение КМУ от 25.03.2020 N 338 О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации.

Также стало известно, что Правительство изменило постановление КМУ от 09.12.2020 N 1236 Об установлении карантина и внедрении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Таким образом, в Украине продлили карантин до 30 апреля 2023 года. Чрезвычайная ситуация также продлится до 30 апреля 2023 года.

Пока до сих пор продолжаются дебаты между сторонниками вакцинации от COVID-19 и теми, кто против нее. И неудивительно: ведь передовые страны по показателям вакцинации едва ли не лидеры среди заболеваемости инфекцией. Что лучше защищает от повторного заражения Covid-19 — вакцинация или иммунитет — мы рассказывали в другом материале.

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