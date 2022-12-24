Світ

COVID-19 нікуди не зник! Що відомо про продовження карантину в Україні та ситуація у світі зараз

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Грудня 2022, 13:00
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