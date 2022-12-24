COVID-19 нікуди не зник! Що відомо про продовження карантину в Україні та ситуація у світі зараз

Через війну статистика COVID-19 зійшла з перших сторінок ЗМІ. Багато українців навіть забули про свої довоєнні ковідні часи — з масками, рукавичками та вакцинацією. Але цього тижня у Китаї — новий спалах коронавірусної інфекції.

За інформацією Blomberg, у Китаї за 20 грудня коронавірусною інфекцією заразилися 37 мільйонів людей! В середньому щодоби від COVID-19 помирає п’ять тисяч населення. А в Україні за останню добу стало відомо про понад сім тисяч випадків зараження ковідом, 275 людей — померло.

Що відомо про ситуацію із ковідом у світі та як український уряд реагує на ситуацію із захворюванням — розбираємо далі.

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COVID-19: ситуація у світі

За даними лондонської дослідницької фірми Airfinity Ltd, яка зосереджується на прогнозній аналітиці здоров’я та відстежує пандемію, Китай зараз бореться із найбільшою хвилею захворюваності від початку появи вірусу. Таким чином прогнозується, що вже у січні 2023 року кількість випадків захворюваності може зрости до 3,7 мільйона.

За оцінками групи, тоді, швидше за все, відбудеться ще один сплеск заражень, який збільшить щоденний пік до 4,2 мільйона в березні.

Поряд з тим, офіційні дані Китаю про захворюваність та смертність показують абсолютно іншу інформацію: 2966 нових випадків захворювання на середу, а з початку грудня було менш як десять смертей від COVID. Це дуже контрастує із повідомленнями з переповнених лікарень та крематоріїв.

У США за останню добу виявили понад 31 тисячу нових хворих на COVID-19, а в середньому за сім днів — це більше ніж 70 тисяч хворих.

Німеччина за 23 грудня підрахувала більше ніж 34 тисячі нових випадків захворюваності. Натомість у сусідній Польщі стало відомо лише про 659 новий хворих на ковідну інфекцію.

А в Італії за останню добу виявили аж 137 тисяч нових випадків зараження ковідом.

Україна та COVID-19

23 грудня депутат ВРУ Тарас Мельничук повідомив, що Уряд вніс зміни до розпорядження КМУ від 25.03.2020 N 338 Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації.

Також стало відомо, що Уряд змінив постанови КМУ від 09.12.2020 N 1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Таким чином, в Україні продовжили карантин до 30 квітня 2023 року. Надзвичайна ситуація також триватиме до 30 квітня 2023 року.

Наразі й досі тривають дебати між прибічниками вакцинації від COVID-19 та тими, хто проти неї. І не дивно: адже передові країни за показниками вакцинації наразі ледь не лідери серед захворюваності інфекцією. Що краще захищає від повторного зараження COVID-19 — вакцинація чи імунітет — ми розповідали в іншому матеріалі.

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