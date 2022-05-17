Венгрия ставит палки в колеса нефтяному эмбарго — есть ли шанс изменить позицию страны?

Спецпредставитель МИД по вопросам санкционной политики Алексей Макеев рассказал о шестом пакете санкций против России и есть ли шанс ввести нефтяное эмбарго.
Европа действительно полностью поддерживает нефтяное эмбарго. Не согласна только Венгрия на одобрение этого пакета.
Европа действительно полностью поддерживает нефтяное эмбарго. Не согласна только Венгрия на одобрение этого пакета.
Мы проводим работу со столицами, европейскими институциями и государствами-партнерами Украины, чтобы дожать страну-скептика.
— Я уверен, работа будет доведена до конца, потому что торговать с Россией и платить ей около миллиарда долларов в день за энергоносители — спонсирование кровавого режима и войны против Украины, — заявил Макеев.
Дипломаты прибегают к переговорам, они продолжаются. Над этим трудятся все послы в государствах Европейского Союза. Поддержка этих позиций гражданами-европейцами очень мощная.
Эффективность предварительной санкционной политики определяется украинской командой специалистов и аналитиков. Они на постоянной основе занимаются санкциями, их больше ста человек.
Ситуацию контролирует также Международная группа по санкциям. Группа предлагает государствам подходы к формированию санкционной политики.
По предварительным расчетам, российская экономика упадет от 15 до 25%. Россия приближается к дефолту по внешним долгам. Инфляция растет, более 750 мировых компаний покинули российский рынок.
Компании, которые продолжают работу, будут подвергаться давлению через санкционные механизмы. Лазейки в пакетах санкций определяются, закрываются каждым последующим пакетом.
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что нефтяное эмбарго будет. Читай, какие еще санкции ждут Россию из-за вторжения на территорию Украины.