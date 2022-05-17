Венгрия ставит палки в колеса нефтяному эмбарго — есть ли шанс изменить позицию страны?

Спецпредставитель МИД по вопросам санкционной политики Алексей Макеев рассказал о шестом пакете санкций против России и есть ли шанс ввести нефтяное эмбарго.

Европа действительно полностью поддерживает нефтяное эмбарго. Не согласна только Венгрия на одобрение этого пакета.

Мы проводим работу со столицами, европейскими институциями и государствами-партнерами Украины, чтобы дожать страну-скептика.

— Я уверен, работа будет доведена до конца, потому что торговать с Россией и платить ей около миллиарда долларов в день за энергоносители — спонсирование кровавого режима и войны против Украины, — заявил Макеев.

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Как ЕС намерен изменить позицию Венгрии

Дипломаты прибегают к переговорам, они продолжаются. Над этим трудятся все послы в государствах Европейского Союза. Поддержка этих позиций гражданами-европейцами очень мощная.

Эффективность предварительной санкционной политики определяется украинской командой специалистов и аналитиков. Они на постоянной основе занимаются санкциями, их больше ста человек.

Ситуацию контролирует также Международная группа по санкциям. Группа предлагает государствам подходы к формированию санкционной политики.

Как пострадает российская экономика

По предварительным расчетам, российская экономика упадет от 15 до 25%. Россия приближается к дефолту по внешним долгам. Инфляция растет, более 750 мировых компаний покинули российский рынок.

Компании, которые продолжают работу, будут подвергаться давлению через санкционные механизмы. Лазейки в пакетах санкций определяются, закрываются каждым последующим пакетом.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что нефтяное эмбарго будет. Читай, какие еще санкции ждут Россию из-за вторжения на территорию Украины.