Угорщина ставить палки в колеса нафтовому ембарго — чи є шанс змінити позицію країни?

Спецпредставник МЗС з питань санкційної політики Олексій Макеєв розповів про шостий пакет санкцій проти Росії та чи є шанс запровадити нафтове ембарго.
Європа насправді повністю підтримує нафтове ембарго. Не погоджується лише Угорщина на схвалення цього пакету.
Європа насправді повністю підтримує нафтове ембарго. Не погоджується лише Угорщина на схвалення цього пакету.
Ми проводимо роботу зі столицями, європейськими інституціями та державами-партнерами України, щоб дотиснути країну-скептика.
— Я впевнений, робота буде доведена до кінця, бо торгувати з Росією та платити їй близько мільярда доларів на день за енергоносії — це спонсорування кривавого режиму та війни проти України, — каже Макеєв.
Дипломати вдаються до переговорів з офіційним Будапештом, вони ще тривають. Над цим працюють усі посли в державах Європейського Союзу. Підтримка цих позицій з боку громадян-європейців дуже потужна.
Ефективність попередньої санкційної політики визначається українською командою фахівців та аналітиків. Вони на постійній основі опікуються питанням санкцій, їх понад 100 осіб.
Ситуацію контролює також Міжнародна група з питань санкцій. Група пропонує державам підходи з формування санкційної політики.
За попередніми розрахунками, цього року ми спостерігатимемо падіння російської економіки від 15 до 25%. Росія наближається до дефолту за зовнішніми боргами. Інфляція зростає, понад 750 світових компаній залишили російський ринок.
Ті компанії, які ще працюють, будуть піддаватися тиску через санкційні механізми. Лазівки в пакетах санкцій визначаються та закриваються кожним наступним пакетом.
Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що нафтове ембарго буде. Читай, яких ще санкцій чекати проти агресора.