Угорщина ставить палки в колеса нафтовому ембарго — чи є шанс змінити позицію країни?

Спецпредставник МЗС з питань санкційної політики Олексій Макеєв розповів про шостий пакет санкцій проти Росії та чи є шанс запровадити нафтове ембарго.

Європа насправді повністю підтримує нафтове ембарго. Не погоджується лише Угорщина на схвалення цього пакету.

Ми проводимо роботу зі столицями, європейськими інституціями та державами-партнерами України, щоб дотиснути країну-скептика.

— Я впевнений, робота буде доведена до кінця, бо торгувати з Росією та платити їй близько мільярда доларів на день за енергоносії — це спонсорування кривавого режиму та війни проти України, — каже Макеєв.

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Як ЄС збирається змінити позицію Угорщини

Дипломати вдаються до переговорів з офіційним Будапештом, вони ще тривають. Над цим працюють усі посли в державах Європейського Союзу. Підтримка цих позицій з боку громадян-європейців дуже потужна.

Ефективність попередньої санкційної політики визначається українською командою фахівців та аналітиків. Вони на постійній основі опікуються питанням санкцій, їх понад 100 осіб.

Ситуацію контролює також Міжнародна група з питань санкцій. Група пропонує державам підходи з формування санкційної політики.

Як постраждає російська економіка

За попередніми розрахунками, цього року ми спостерігатимемо падіння російської економіки від 15 до 25%. Росія наближається до дефолту за зовнішніми боргами. Інфляція зростає, понад 750 світових компаній залишили російський ринок.

Ті компанії, які ще працюють, будуть піддаватися тиску через санкційні механізми. Лазівки в пакетах санкцій визначаються та закриваються кожним наступним пакетом.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що нафтове ембарго буде. Читай, яких ще санкцій чекати проти агресора.