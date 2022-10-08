Подготовка к зиме и поддержка Украины — о чем говорили лидеры ЕС на встрече в Праге

Ограничение цен на газ, чтобы не дать Путину возможности шантажировать Европу, и помощь Украине — об этом лидеры Евросоюза говорили на неформальном саммите в Чехии.

О каких-либо договоренностях по итогам не сообщают. Однако точно известно, что говорили о поставках тяжелого вооружения нашей стране и способах ускорить этот процесс.

Читай, какие результаты принесла встреча европейских лидеров в Праге.

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Газовый вопрос

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что газохранилища ЕС уже заполнены на 90% в преддверии зимы.

Цены на энергоносители стремительно растут. Но если посмотреть на последние семь месяцев, то можно увидеть, что Россия намеренно и систематически ограничивала поставки в ЕС.

Но мы сумели компенсировать это. Мы заполнили наши хранилища до 90%, — сказала она.

Президент Еврокомиссии также отметила, что участники собрания достигли прогресса в вопросе установления верхнего предела цен на газ. Впереди согласование подробностей.

Поддержка Украины

Немало времени на встрече посвятили и поддержке Украины. Лидеры ЕС единодушны: Киев должен победить в войне с жестоким агрессором.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал европейское сообщество выделить нашей стране еще один транш на военную помощь через Европейский фонд мира.

Это созданный в прошлом году внебюджетный финансовый проект ЕС для предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности.

А глава Европарламента Роберта Метсола, как и обещала, призвала предоставить Украине танки, которые так необходимы сейчас на поле боя.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь сообщил, что уже сотрудничает с Данией, чтобы обеспечить Украину большим количеством артиллерии. Речь идет о еще шести гаубицах Caesar.

Также Макрон анонсировал создание фонда на €100 миллионов для вооружения Украины, который позволит нам покупать необходимое оборудование непосредственно у производителей.

6-7 октября в Джакарте, Индонезия, прошел восьмой Саммит глав парламентов Большой двадцатки. Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк выступила на Саммите G20. Узнай, о чем она говорила.

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