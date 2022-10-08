Мир

Подготовка к зиме и поддержка Украины — о чем говорили лидеры ЕС на встрече в Праге

Оксана Лотоцкая, Журналист программы Факты ICTV 08 октября 2022, 17:30

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