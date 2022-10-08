Підготовка до зими та підтримка України — про що говорили лідери ЄС на зустрічі у Празі

Обмеження цін на газ, щоб не дати Путіну можливості шантажувати Європу, та допомога Україні — про це лідери Євросоюзу говорили на неформальному саміті в Чехії.

Про якісь домовленості за підсумками не повідомляють. Однак точно відомо, що говорили про постачання важкого озброєння нашій країні та способи пришвидшити цей процес.

Читай, які результати принесла зустріч європейських лідерів у Празі.

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Газове питання

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що газосховища ЄС уже заповнені на 90% напередодні зими.

Ціни на енергоносії стрімко зростають. Але якщо поглянути на останні сім місяців, то можна побачити, що Росія навмисне та систематично обмежувала поставки до ЄС.

Та ми спромоглися компенсувати це. Ми заповнили наші сховища до 90%, — сказала вона.

Президентка Єврокомісії також зазначила, що учасники зібрання досягли прогресу в питанні встановлення верхньої межі цін на газ. Попереду — узгодження подробиць.

Підтримка України

Чимало часу на зустрічі присвятили й підтримці України. Лідери ЄС одностайні — Київ має перемогти у війні з жорстоким агресором.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав європейську спільноту виділити нашій країні ще один транш на військову допомогу через Європейський фонд миру.

Це створений торік позабюджетний фінансовий проект ЄС для запобігання конфліктам та зміцнення міжнародної безпеки.

А голова Європарламенту Роберта Метсола, як і обіцяла, закликала надати Україні танки, які так необхідні зараз на полі бою.

Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою повідомив, що вже співпрацює з Данією, щоб забезпечити Україну більшою кількістю артилерії. Йдеться про ще шість гаубиць Caesar.

Також Макрон анонсував створення фонду на €100 мільйонів для озброєння України, який дозволить нам купувати необхідне обладнання безпосередньо у виробників.

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