В Вене открыли выставку Ивана Марчука, и мир увидел Украину его глазами

В свой День рождения известный украинский художник Иван Марчук выставил картины в столице Австрии в благодарность этой стране за поддержку нашего народа.

Всего 150 работ, и все особенные. Как всегда, Марчук их почти не продает, разве отдает на благотворительность ради Украины. И, как и все мы, верит в победу.

Иван Марчук — это единственный украинец, попавший в список 100 гениев современности по версии британского издания The Daily Telegraph. Открытие выставки совпало с Днем рождения маэстро. В этом мае народному художнику Украины исполнилось 87 лет, и это впервые, когда украинский гений празднует не в одиночестве.

Это первый мой День рождения на людях. Его никогда не было, никто никогда за мою жизнь не выпил рюмку за мой День рождения, только звонили по телефону и поздравляли, — рассказывает художник.

На выставке многолюдно. Австрийские и украинские посетители переплелись. Люди со священным трепетом всматриваются в картины. Всего представлено 150 работ, и каждая сияет, дарит чувство уверенности, что Украина вечна и победа уже близко.

Подробнее смотри в репортаже Ольги Фреймут.

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