У Відні відкрили виставку Івана Марчука, і світ побачив Україну його очима

На свій День народження відомий український художник Іван Марчук виставив картини у столиці Австрії на знак подяки цій країні за підтримку нашого народу.

150 робіт, і всі особливі. Як завжди, Марчук їх майже не продає — хіба віддає на благодійність заради України. І, як усі ми, вірить у перемогу.

Іван Марчук — це єдиний українець, який потрапив до списку 100 геніїв сучасності за версією британського видання The Daily Telegraph. Відкриття виставки збіглося з Днем народження маестро. Цього травня народному художнику України виповнилося 87 років, і це вперше, коли український геній святкує не наодинці.

Це перший День народження мій оприлюднений. Його ніколи не було, ніхто ніколи за моє життя не випив чарку за мій День народження. Тільки телефонували та вітали, — розповідає художник Іван Марчук.

На виставці людно. Австрійські та українські відвідувачі переплелися. Люди зі священним трепетом вдивляються у картини. Всього представлено 150 робіт, і кожна сяє; дарує відчуття впевненості, що Україна вічна і перемога вже поруч.

Детальніше дивись у репортажі Ольги Фреймут.

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