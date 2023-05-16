Хочеш миру? Готуйся до війни! Що відомо про унікальну виставку родини митців Денисенків

Олег Денисенко — український художник, а його син Олександр — кінорежисер. Вони — відомі митці, які створили новий вид мистецтва під назвою гесографія, який поєднує прийоми скульптури, гравюри та живопису.

Гесографія — це шлях експериментів мого батька в царині мистецтва протягом останніх 20 років. Я міг лише спостерігати за його творчим розвитком та пошуком нового звучання, яке він хотів нести у своїй праці, — говорить Олександр.

Їхній творчий експеримент був представлений в Нью-Йорку на виставці Волію миру, яка була відкрита в фонді генерала Костюшка на Манхеттені з метою привернути увагу до війни в Україні.

Гасло виставки: “Хочеш миру? Готуйся до війни!”. Воно натякає на те, що мистецтво може стати ще одним інструментом боротьби з російською агресією.

Це друга виставка митців в Нью-Йорку за останній рік. Як говорить Олександр, місце її проведення для родини дуже символічне, адже об’єднує Україну, Польщу та США.

Олег додає, що організовувати та проводити виставки — це частина його творчості. Однак його роботи — це результат бажання поекспериментувати та знайти власний стиль.

Зі слів Олександра, Фонд Костюшка, де проводиться виставка, був створений напередодні залучення генерала Костюшка до американської визвольної справи.

А виставка відбувається майже на річницю залучення Польщі та США у вже нашу визвольну боротьбу.

Фонд Костюшка зібрав понад півтора мільйона доларів від початку повномасштабного вторгнення і передав їх на підтримку військових та освіти.

— Ми повинні витрачати свої гроші на щось важливіше, ніж щоденний хліб. Тому що величезна кількість фондів доставляють їжу, але тих, хто фокусується на освіті, лише декілька насправді. І фонд Костюшка один із них, — говорить президент Фонду Костюшко Марек Скулімовський.

Олександр додає, що важливий складник їхньої з батьком роботи — це благодійність, оскільки важливо підтримувати ЗСУ, а також розвивати освіту. Адже військо потрібно, щоб відстояти нашу свободу, а від наших знань залежить якість життя.

Тому Фонд Костюшка вирішив дати гранти художникам, оскільки його очільники впевнені — ніхто не думає про мистецтво під час війни чи іншої гуманітарної кризи.

— Сьогодні ми вирішуємо великі проблеми, тому що російська повномасштабна війна проти України триває понад рік і лихоманить людей.

Щоденні бомбардування можуть виглядати однаково, але кожен день в Україні — це новий жах.

Та іноді культурні події мають інший сенс. Читай, що відомо про виставку в пам’ять про загиблого фотографа та захисника Максима Бурду.

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