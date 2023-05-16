Хочешь мира? Готовься к войне! Что известно об уникальной выставке семьи художников Денисенко

Олег Денисенко – украинский художник, а его сын Александр — кинорежиссер. Они известные художники, создавшие новый вид искусства под названием гесография, сочетающий приемы скульптуры, гравюры и живописи.

Гесография — это путь экспериментов моего отца в области искусства на протяжении последних 20 лет. Я мог только наблюдать за его творческим развитием и поиском нового звучания, которое он хотел нести в своих работах, — говорит Александр.

Их творческий эксперимент был представлен в Нью-Йорке на выставке Волію миру, открытой в фонде генерала Костюшко на Манхэттене с целью привлечь внимание к войне в Украине.

Лозунг выставки: “Хочешь мира? Готовься к войне!”. Он намекает на то, что искусство может стать еще одним инвентарем борьбы с российской агрессией.

Это вторая выставка художников в Нью-Йорке за последний год. Как говорит Александр, место ее проведения для семьи очень символично, ведь объединяет Украину, Польшу и США.

Олег добавляет, что организовывать и проводить выставки — это часть его творчества. Однако его работы — результат желания поэкспериментировать и найти собственный стиль.

По словам Александра, Фонд Костюшко, где проводиться выставка, был создан накануне привлечения генерала Костюшко к американскому освободительному делу.

А выставка проходит почти на годовщину привлечения Польши и США в уже нашу освободительную борьбу.

Фонд Костюшко собрал более полутора миллионов долларов с начала полномасштабного вторжения и передал их в поддержку военных и образования.

— Мы должны тратить свои деньги на нечто более важное, чем ежедневный хлеб. Потому что огромное количество фондов доставляют еду, но тех, кто фокусируется на образовании, всего лишь несколько на самом деле. И фонд Костюшко один из них, — говорит президент Фонда Костюшко Марек Скулимовский.

Александр добавляет, что важная составляющая их работы с отцом — это благотворительность, поскольку важно поддерживать ВСУ, а также развивать образование. Ведь войско нужно, чтобы отстоять нашу свободу, а от наших знаний зависит качество жизни.

Поэтому Фонд Костюшко решил дать гранты художникам, поскольку его руководители уверены, что никто не думает об искусстве во время войны или другого гуманитарного кризиса.

— Сегодня мы решаем большие проблемы, потому что российская полномасштабная война против Украины длится больше года и лихорадит людей.

Ежедневные бомбардировки могут выглядеть одинаково, но каждый день в Украине — это новый ужас.

Но иногда культурные события имеют иной посыл. Читай, что известно о выставке в память о погибшем фотографе и защитнике Максиме Бурде.

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