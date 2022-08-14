Мощный взрыв в Ереване: есть погибшие, из-под завалов до сих пор достают людей

В результате взрыва и пожара в торговом центре пострадало много людей. Часть до сих пор находится под завалами.

Представители министерства по чрезвычайным ситуациям Армении заявили, что врезультате инцидента пострадали более 20 человек.

Также не обошлось без жертв – два человека погибло. Поиски людей под завалами продолжаются.

Я увидела вспышку, а дальше не помню, все в дыму и крики людей, — рассказывает свидетельница.

На место трагедии приехали спикер парламента Армении Ален Симонян и глава Службы госохраны этой страны Саркис Ованнисян.

Около Сурмалы собрались родственники пострадавших, но их не подпускают к месту взрыва. На видео есть реакции людей, которые первыми увидели взрыв, и находились возле ТЦ.

Что они говорят и не похоже ли это теракт — смотрите в нашем видео.

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