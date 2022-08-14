Потужний вибух в Єревані: є загиблі, з-під завалів досі дістають людей

Внаслідок вибуху і пожежі у торговому центрі постраждали багато людей. Частина досі знаходиться під завалами.

Представники міністерства з надзвичайних ситуацій Вірменії заявили, що внаслідок інциденту постраждали понад 20 осіб.

Також не обійшлося без жертв – дві людини загинули. Пошуки людей під завалами тривають.

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Я побачила спалах, а далі не пам’ятаю, все у диму та крики людей, – розповідає очевидиця.

На місце трагедії приїхали спікер парламенту Вірменії Ален Симонян і очільник Служби держохорони цієї країни Саркіс Ованнісян.

Біля Сурмалу зібралися родичі постраждалих, але їх не підпускають до місця вибуху. На відео є реакції людей, які першими побачили вибух, та знаходилися біля ТЦ.

Що вони кажуть та чи не схоже це теракт — дивіться у нашому відео.

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