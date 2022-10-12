Россия повредила 30% нашей энергосистемы — как это повлияет на Украину

Из-за массовых ракетных обстрелов России сильно пострадала украинская энергетическая сфера. Министр энергетики Герман Галущенко рассказал Яне Брензей, к чему приведут повреждения в энергосистеме и чего можно ожидать зимой.

По его словам, за два дня россияне повредили до 30% энергообъектов Украины.

— Безусловно, это ощутимый удар для энергосистемы. С другой стороны, мы максимизировали все усилия, чтобы преодолеть последствия такого удара, и это понемногу удается, — подчеркнул Галущенко.

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— По моим данным, только в Киеве и области люди добровольно сэкономили 10% пикового потребления. Это очень много, ведь даже европейцы в своих решениях по уменьшению пикового потребления рассчитывали на 5%, — говорит министр.

Он сообщил, что это сильно помогло возобновлению электроснабжения. Относительно повреждений других регионов, он не захотел их сравнивать.

На самом деле пострадала почти вся территория Украины. Это действительно самая масштабная атака на энергетические объекты за всю историю, — сказал министр.

По его словам, целью таких ударов было, во-первых, причинить вред нашей энергетике. Во-вторых, остановить экспорт электроэнергии с Украины в страны ЕС.

Тем самым они ударили по странам Европы, ведь наша энергия помогала экономить российский газ и уголь.

— Страны ЕС с пониманием отнеслись к этому, потому что ни одна страна за всю историю не видела таких ударов по энергосистеме, — рассказал Галущенко.

Он уверен, что этот обстрел не повлияет на начало отопительного сезона. Но не исключает рисков, что Россия может наносить такие удары и зимой.

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