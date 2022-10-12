Росія пошкодила 30% нашої енергосистеми — як це вплине на Україну

Через масові ракетні обстріли Росії сильно постраждала українська енергетична сфера. Міністр енергетики Герман Галущенко розповів Яні Брензей, до чого призведуть пошкодження в енергосистемі та що може чекати взимку.

За його словами, за два дні росіяни пошкодили до 30% енергооб’єктів України.

— Безумовно, це суттєвий удар для енергосистеми. З іншого боку, ми максимізували усі зусилля, щоб подолати наслідки такого удару, і це потроху вдається, — наголосив Галущенко.

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— За моїми даними, тільки в Києві та області люди добровільно заощадили 10% пікового споживання. Це дуже багато, адже навіть європейці у своїх рішеннях щодо зменшення пікового споживання розраховували на 5%, — каже міністр.

Він повідомив, що це сильно допомогло відновленню електропостачання. Щодо пошкоджень інших регіонів, він не захотів їх порівнювати.

Насправді постраждала майже вся територія України. Це дійсно наймасштабніша атака на енергетичні об’єкти за всю історію, — сказав міністр.

За його словами, метою таких ударів було, по-перше, заподіяти шкоди нашій енергетиці. По-друге, зупинити експорт електроенергії з України в країни ЄС.

Тим самим вони вдарили по країнах Європи, адже наша енергія допомагала заощаджувати російський газ та вугілля.

— Країни ЄС з розумінням поставилися до цього, адже жодна країна за всю історію не бачила таких ударів по енергосистемі, — розповів Галущенко.

Він упевнений, що цей обстріл не вплине на початок опалювального сезону. Але не виключає ризиків, що Росія може завдавати подібних ударів і взимку.

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