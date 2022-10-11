Опалювальний сезон 2022 відтерміновують! Коли включать тепло у квартирах

Спроби ворога завдати пошкоджень критичній інфраструктурі України вчергове довели, що зима цьогоріч може бути важкою. Однак чи буде вона холодною?
Комунальні служби готуються до опалювального сезону ще з весни. Адже треба продумати всі можливі сценарії розвитку подій та підготувати резервні можливості.
До того ж у нас є накопичений обсяг вугілля та природного газу в сховищах, завдяки чому у цей важкий час тепло в оселях українців буде, розповів генеральний директор ДТЕК Енерго.
Зараз Україна робить усе можливе, щоб цієї зими ніхто не мерз, а в разі критичної ситуації теплопостачання швидко відновили.
Міністр з розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що увімкнути тепло готові вже з 15 жовтня, однак фактична дата включення залежатиме від місцевої влади.
Річ у тім, що цей місяць має бути теплим — приміром, на півдні централізоване опалення почати можуть навіть на початку листопада.
Коли температура на вулиці три дні поспіль буде менш ніж +8 °С — увімкнуть централізоване теплопостачання.
Коли температура на вулиці три дні поспіль буде менш ніж +8 °С — увімкнуть централізоване теплопостачання.
Якщо ти належиш до соціальної групи, яка потребує тепла раніше, звернися до КМДА. У такий спосіб в столиці намагаються заощаджувати природний ресурс.
Цього року середня температура тепла у домівках буде близько +18 °С градусів, усього на три – чотири позначки нижче, ніж минулого.
Тарифи на теплопостачання не зростуть, адже президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на підвищення цін. Що означає цей документ, читай у нашому матеріалі.
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