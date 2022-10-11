Опалювальний сезон 2022 відтерміновують! Коли включать тепло у квартирах

Спроби ворога завдати пошкоджень критичній інфраструктурі України вчергове довели, що зима цьогоріч може бути важкою. Однак чи буде вона холодною?

Комунальні служби готуються до опалювального сезону ще з весни. Адже треба продумати всі можливі сценарії розвитку подій та підготувати резервні можливості.

До того ж у нас є накопичений обсяг вугілля та природного газу в сховищах, завдяки чому у цей важкий час тепло в оселях українців буде, розповів генеральний директор ДТЕК Енерго.

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Зараз Україна робить усе можливе, щоб цієї зими ніхто не мерз, а в разі критичної ситуації теплопостачання швидко відновили.

Коли увімкнуть тепло у квартирах

Міністр з розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що увімкнути тепло готові вже з 15 жовтня, однак фактична дата включення залежатиме від місцевої влади.

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Річ у тім, що цей місяць має бути теплим — приміром, на півдні централізоване опалення почати можуть навіть на початку листопада.

Коли температура на вулиці три дні поспіль буде менш ніж +8 °С — увімкнуть централізоване теплопостачання.

Якщо ти належиш до соціальної групи, яка потребує тепла раніше, звернися до КМДА. У такий спосіб в столиці намагаються заощаджувати природний ресурс.

Цього року середня температура тепла у домівках буде близько +18 °С градусів, усього на три – чотири позначки нижче, ніж минулого.

Тарифи на теплопостачання не зростуть, адже президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на підвищення цін. Що означає цей документ, читай у нашому матеріалі.

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