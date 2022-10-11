Отопительный сезон 2022 года откладывают! Когда включат тепло в квартирах

Попытки врага нанести повреждения критической инфраструктуре Украины в очередной раз доказали, что зима в этом году может быть тяжелой. Однако будет ли она холодной?

Коммунальные службы готовятся к отопительному сезону еще с весны. Надо было продумать все возможные сценарии развития событий и подготовить резервные возможности.

К тому же у нас есть накопленный объем угля и природного газа в хранилищах, благодаря чему в это тяжелое время тепло в домах украинцев будет, рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго.

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Сейчас Украина делает все, чтобы этой зимой никто не мерз, а в случае критической ситуации теплоснабжение быстро восстановилось.

Когда включат тепло в квартирах

Министр по развитию общин и территорий Украины Алексей Чернышев отметил, что включить тепло готовы уже с 15 октября, однако фактическая дата включения будет зависеть от местных властей.

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Дело в том, что этот месяц должен быть теплым — например, на юге централизованное отопление можно начать даже в начале ноября.

Когда температура на улице три дня подряд будет меньше +8 °С — включат централизованное теплоснабжение.

Если ты принадлежишь к социальной группе, нуждающейся в тепле раньше — обратись в КГГА. Таким образом, в столице пытаются сэкономить природный ресурс.

В этом году средняя температура тепла в домах будет около + 18 °С, всего на три – четыре отметки ниже, чем в прошлом.

Тарифы на теплоснабжение не вырастут, ведь президент Украины Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение цен. Что значит этот документ, читай в нашем материале.

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