Боятся слова геноцид! Как почтят 90-ую годовщину Голодомора и какие страны не признали страшное преступление

В этом году украинцы и значительная часть мира будут отмечать 90-ю годовщину Голодомора. Первый вице-президент Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив рассказал Вадиму Карпьяку, какие мероприятия состоятся на годовщину трагедии.
Для почтения памяти жертв Голодомора разработали ряд программ.
Мы работаем с организацией в Канаде и компанией из Вашингтона, они передадут эстафету. Мы предложили, возможно, президент Украины зажжет первую свечу, — рассказывает Стефан Романив.
Мы работаем с организацией в Канаде и компанией из Вашингтона, они передадут эстафету. Мы предложили, возможно, президент Украины зажжет первую свечу, — рассказывает Стефан Романив.
Парламенты и конгрессы мира должны признать Голодомор геноцидом. В этом году события геноцида 1932-1933 связывают с геноцидом, который Россия делает на украинской земле снова.
На днях ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа. Стефан Романив рассказал, что не все страны признали это. Среди тех, кто признал Голодомор 1932-1933 геноцидом — 28 стран.
Среди них: Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Эквадор, Эстония, Исландия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, США, Венгрия, Франция, Хорватия и Чехия.
Наибольшей проблемой является то, что правительства стран не хотят использовать и признавать слово геноцид. Несмотря на веру в страшные события, они считают, что это усложнит отношения с другими нациями.
Всемирный конгресс украинцев сотрудничает с Офисом президента Украины, МИД и Минкультом, чтобы правительства стран мира признали Голодомор геноцидом. Над этим работают наши диаспоры и послы.
15 лет назад почти никто не признал, а теперь даже Германия, считавшая это невозможным, признала Голодомор геноцидом.
15 лет назад почти никто не признал, а теперь даже Германия, считавшая это невозможным, признала Голодомор геноцидом.
Возможно, конгрессу удастся организовать совместный молебен в Киево-Печерской лавре. Детали сообщат ближе к дате годовщины Голодомора. Стефан Романив говорит, сейчас очень важно зафиксировать преступления СССР против украинцев и подчеркнуть, что Россия продолжает это делать.
Ранее мы рассказывали о признании Европарламентом Голодомора геноцидом.
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