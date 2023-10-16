Боятся слова геноцид! Как почтят 90-ую годовщину Голодомора и какие страны не признали страшное преступление

В этом году украинцы и значительная часть мира будут отмечать 90-ю годовщину Голодомора. Первый вице-президент Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив рассказал Вадиму Карпьяку, какие мероприятия состоятся на годовщину трагедии.

90-я годовщина Голодомора: какие страны мира не признали его геноцидом

Для почтения памяти жертв Голодомора разработали ряд программ.

Первая из них — потомки Голодомора, дети, внуки и правнуки умерших будут нести факел памяти.

Второе — обет, на котором каждый желающий может приобщиться и сказать, что мы не дадим забыть правду.

Третья — зажечь свечу.

Мы работаем с организацией в Канаде и компанией из Вашингтона, они передадут эстафету. Мы предложили, возможно, президент Украины зажжет первую свечу, — рассказывает Стефан Романив.

Парламенты и конгрессы мира должны признать Голодомор геноцидом. В этом году события геноцида 1932-1933 связывают с геноцидом, который Россия делает на украинской земле снова.

Сейчас также смотрят

На днях ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа. Стефан Романив рассказал, что не все страны признали это. Среди тех, кто признал Голодомор 1932-1933 геноцидом — 28 стран.

Среди них: Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Эквадор, Эстония, Исландия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, США, Венгрия, Франция, Хорватия и Чехия.

Наибольшей проблемой является то, что правительства стран не хотят использовать и признавать слово геноцид. Несмотря на веру в страшные события, они считают, что это усложнит отношения с другими нациями.

Всемирный конгресс украинцев сотрудничает с Офисом президента Украины, МИД и Минкультом, чтобы правительства стран мира признали Голодомор геноцидом. Над этим работают наши диаспоры и послы.

15 лет назад почти никто не признал, а теперь даже Германия, считавшая это невозможным, признала Голодомор геноцидом.

Возможно, конгрессу удастся организовать совместный молебен в Киево-Печерской лавре. Детали сообщат ближе к дате годовщины Голодомора. Стефан Романив говорит, сейчас очень важно зафиксировать преступления СССР против украинцев и подчеркнуть, что Россия продолжает это делать.

Ранее мы рассказывали о признании Европарламентом Голодомора геноцидом.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.