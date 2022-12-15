Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа: что это значит

В украинской истории еще много белых пятен, на которые раньше мировое сообщество закрывало глаза. Но война в Украине стала катализатором многих процессов, которые помогают созданию государства сейчас.

Сегодня Европейский парламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

“За” проголосовало 507 депутатов, и только 12 высказались против.

Что означает резолюция о признании Голодомора геноцидом

Эта резолюция, кроме выражения поддержки и солидарности украинскому народу, также свидетельствует: российский след признали официальным в сталинские времена.

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“Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932–1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины и решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев и существенно подорвали основы украинского общества”, — говорится в тексте резолюции.

В резолюции также говорится, что Европарламент призывает все страны, особенно Россию, а также другие страны, появившиеся после распада Советского Союза, открыть их архивы про голод 1932–1933 годов в Украине.

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— Европарламент призывает страны-члены ЕС и третьи страны способствовать осведомленности об этих событиях, а также других преступлениях, совершенных советским режимом, путем внесения исторических знаний о них в образовательные и исследовательские программы, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем, — говорится в документе.

На сегодня Голодомор в Украине признали геноцидом украинского народа в 22 странах мира.

О событиях, которые тогда происходили, и сами украинцы мало что знают. Но еще живут люди, которые прошли те страшные голодные времена Голодомора — о них мы писали в другом материале.

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