Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу: що це означає

Українська історія має ще багато білих плям, на які раніше світова спільнота заплющувала очі. Та війна в Україні стала каталізатором багатьох процесів, які допомагають державотворенню вже зараз.

Сьогодні Європейський парламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

“За” проголосували 507 депутатів, і лише 12 висловилися проти.

Що означає резолюція про визнання Голодомору геноцидом

Ця резолюція, окрім висловлення підтримки та солідарності українському народові, також засвідчує: російський слід визнали офіційним у сталінські часи.

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“Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932–1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України та рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства”, — зазначається в тексті резолюції.

У резолюції також йдеться про те, що Європарламент закликає всі країни, особливо Росію, а також інші країни, що з’явилися після розпаду Радянського Союзу, відкрити їхні архіви щодо голоду 1932–1933 років в Україні.

— Європарламент закликає країни-члени ЄС та треті країни просувати обізнаність про ці події, а також про інші злочини, що були скоєні радянським режимом, шляхом внесення історичних знань про них в освітні та дослідницькі програми, щоб запобігти повторенню подібних трагедій у майбутньому, — йдеться в документі.

Станом на сьогодні Голодомор в Україні визнали геноцидом українського народу 22 країни світу.

Про події, які тоді відбувалися, й самі українці мало що знають. Але ще живуть люди, які пройшли ті страшні, голодні часи Голодомору — про них ми писали в іншому матеріалі.

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