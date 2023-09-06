Каждый сможет увидеть доказательства преступлений. Музей Голодомора проводит оцифровку документов

Письма, дневники, фотографии и документы 1930-1940 гг. Тысячи экспонатов из фонда Музея голодомора станут доступны общественности. Артефакты, свидетельствующие о преступлении сталинской власти против украинских селян, оцифровывает студентка исторического факультета Ева Танцева.

Стажера к работе в национальном музее допустили впервые. Через руки девушки уже прошли тысячи уцелевших доказательств. Мы расскажем, какие именно уникальные экспонаты и когда будут доступны широкой публике.

Почти 9000 доказательств преступлений

В музее хранится старенький амбулаторный журнал тех лет.

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Тогда врачам нельзя было писать, от чего действительно умер человек. Если он умер от голода, врач ставил отметку “ф11”.

Этот журнал медики сохранили с другими документами, а через 50 лет врач, которому эти доказательства попали в руки, передал их Музею. Страницы этого амбулаторного журнала и другие документы отсканировали, чтобы их могли увидеть все желающие.

Студентка Ева над оцифровкой документов работает уже более двух месяцев. Она выиграла грант от германского фонда. Перед работой прошла обучение, а за счет грантодателей получила технику, которой не хватало в Музее.

Доказательств преступлений сталинской власти в Музее голодомора почти 9000. Это немало, учитывая, что исполнители геноцида намеренно уничтожали доказательства. Главная хранительница Музея Марина Прынь говорит, что хранить эти артефакты очень важны, ведь за преступление геноцида никто не был наказан.

Вскоре оцифрованные экспонаты и доказательства преступлений будут доступны на сайте Музея. Сначала их смогут увидеть ученые, а затем — все желающие.

Ранее мы рассказывали о биологическом шлейфе голодомора. Как голод влияет на гены и здоровье будущих поколений, читай по ссылке.

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