Бояться слова геноцид! Як вшанують 90-ті роковини Голодомору та хто досі не визнав страшний злочин

Цьогоріч українці та значна частина світу відзначатимуть 90-ті роковини Голодомору. Перший віцепрезидент Світового конгресу українців Стефан Романів розповів Вадиму Карп’яку, які заходи вшанування пам’яті відбудуться на роковини трагедії.

90-ті роковини Голодомору: які країни світу не визнали його геноцидом

Для вшанування пам’яті жертв Голодомору розробили низку програм.

Перша з них — нащадки Голодомору, діти, онуки та правнуки померлих нестимуть смолоскип пам’яті.

Друга — обітниця, де кожен охочий може долучитися та сказати, що ми не дамо забути правду.

Третя — запалити свічку.

Ми працюємо з організацією у Канаді та компанією з Вашингтону, вони передадуть естафету. Ми запропонували, можливо, президент України запалить першу свічку, — розповідає Стефан Романів.

Парламенти та конгреси світу мають визнати Голодомор геноцидом. Цього року події геноциду 1932-1933 пов’язують з геноцидом, який Росія чинить на українській землі знову.

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Днями ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу. Стефан Романів розповів, що не всі країни визнали це, серед тих, хто визнав Голодомор 1932-1933 геноцидом — 28 країн.

Серед них: Австралія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Еквадор, Естонія, Ісландія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, США, Угорщина, Франція, Хорватія та Чехія.

Найбільшою проблемою є те, що уряди країн не хочуть вживати та визнавати слово геноцид. Попри їхню віру в страшні події, вони вважають, що це ускладнить відносини з іншими націями.

Світовий конгрес українців співпрацює з Офісом президента України, МЗС та Мінкультом, аби уряди країн світу визнали Голодомор геноцидом. Над цим працюють наші діаспори та посли.

15 років тому майже ніхто не визнав, а тепер навіть Німеччина, яка вважала це неможливим, визнала Голодомор геноцидом.

Можливо, Конгресу вдасться організувати спільний молебень у Києво-Печерській лаврі. Деталі повідомлять ближче до дати роковин Голодомору. Стефан Романів каже, зараз надзвичайно важливо зафіксувати злочини СРСР проти українців та підкреслити, що Росія продовжує це робити.

Раніше ми розповідали про визнання Європарламентом Голодомору геноцидом.

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