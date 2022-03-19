Актеров везут грузовиками: как российская пропагандистская машина создает фейки об украинцах

Россия активизирует информационно-психологические операции против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Там прибавляют, что враг уже сейчас готовит масштабный арсенал фейков. В южных регионах российские пропагандисты снимают срежиссированные видео, в частности, о гуманитарной помощи украинцам во временно оккупированных населенных пунктах.

Актеров везут целыми грузовиками из аннексированного Крыма, потому что среди местных не могут найти предателей. Смотри, какие инструменты используют российские СМИ, чтобы оправдать свою агрессию против Украины.

А кто действительно помогает пострадавшим от войны людям, так это украинский бизнес, волонтеры, государство и международные партнеры. Смотри, как готовят еду для харьковчан — жителей разбомбленного россиянами города.