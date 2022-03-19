Украина

Актеров везут грузовиками: как российская пропагандистская машина создает фейки об украинцах

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 19 марта 2022, 15:00

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Російські пропагандисти готують фейки про війну в Україну

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0:05:51
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