Акторів везуть вантажівками: як російська пропагандистська машина створює фейки про українців

Росія активізує інформаційно-психологічні операції проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Там додають, що ворог вже зараз готує масштабний арсенал фейків. У південних регіонах російські пропагандисти знімають зрежисовані відео, зокрема про гуманітарну допомогу українцям у тимчасово окупованих населених пунктах.

Акторів везуть цілими вантажівками з анексованого Криму, бо серед місцевих не можуть знайти зрадників. Дивися, які інструменти використовують російські ЗМІ, щоб виправдовувати свою агресію проти України.

А хто дійсно допомагає постраждалим від війни людям, так це український бізнес, волонтери, держава та міжнародні партнери. Дивися, як готують їжу для харків’ян — мешканців розбомбленого росіянами міста.