Україна

Акторів везуть вантажівками: як російська пропагандистська машина створює фейки про українців

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 19 Березня 2022, 15:00

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