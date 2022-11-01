Актуальная карта боевых действий в Украине 1 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий пишется ежедневно титаническими усилиями украинских военных на поле боя, несмотря на то, что никогда неизвестно, что принесет нам завтрашний день.
Возможно, он будет пронизан десятками сирен, а может, будет очень тихим, но каждый украинец и украинка знает, что когда-нибудь наступит тот день, который ВСУ запишут навеки в мировую историю.
А пока фронт и тыл продолжают прокладывать путь к победе, Генштаб ВСУ фиксирует ежедневные изменения и публикует информацию об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны делает выводы о планах страны-агрессора:
Россия будет продолжать проводить обычные военные операции даже в 2023 году, а не перейдет к использованию тактического ядерного оружия или сворачиванию своих целей в погоне за определенным отступлением.
Россия будет продолжать проводить обычные военные операции даже в 2023 году, а не перейдет к использованию тактического ядерного оружия или сворачиванию своих целей в погоне за определенным отступлением.
Эксперты отмечают, что предположительно РФ попытается продолжить обычные военные операции в Украине, чтобы удержать ныне оккупированные территории, завоевать новые земли и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины этой зимой.
Такие выводы Институт изучения войны делает, учитывая, что враг не пытается восстановить силы, а направляет в Украину мобилизованных россиян и пытается использовать зиму как оружие против Европы.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В общей сложности противник нанес до десяти авиационных ударов и произвел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, вражеские ракетные удары подверглась инфраструктуре в районах Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и других областей.
Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.
Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них — Новоданиловка, Червоное и Зализничное.
Авиация Сил обороны Украины на протяжении суток нанесла по врагу 14 ударов. 12 из них по районам сосредоточения вооружения и военной техники, по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два вертолета (Ка-52 и Ми-8) и два вражеских БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты врага.
Сложной остается ситуация и в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Местные жители остаются без света, воды, газа и даже продуктов. Читай о жизни в прифронтовом Бахмуте.
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