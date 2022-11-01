Актуальная карта боевых действий в Украине 1 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий пишется ежедневно титаническими усилиями украинских военных на поле боя, несмотря на то, что никогда неизвестно, что принесет нам завтрашний день.

Возможно, он будет пронизан десятками сирен, а может, будет очень тихим, но каждый украинец и украинка знает, что когда-нибудь наступит тот день, который ВСУ запишут навеки в мировую историю.

А пока фронт и тыл продолжают прокладывать путь к победе, Генштаб ВСУ фиксирует ежедневные изменения и публикует информацию об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны делает выводы о планах страны-агрессора:

Россия будет продолжать проводить обычные военные операции даже в 2023 году, а не перейдет к использованию тактического ядерного оружия или сворачиванию своих целей в погоне за определенным отступлением.

Эксперты отмечают, что предположительно РФ попытается продолжить обычные военные операции в Украине, чтобы удержать ныне оккупированные территории, завоевать новые земли и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины этой зимой.

Такие выводы Институт изучения войны делает, учитывая, что враг не пытается восстановить силы, а направляет в Украину мобилизованных россиян и пытается использовать зиму как оружие против Европы.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В общей сложности противник нанес до десяти авиационных ударов и произвел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, вражеские ракетные удары подверглась инфраструктуре в районах Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и других областей.

Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Мезеновка Сумской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Сумской области; на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Зеленое и Каменка ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Невское и Стельмаховка ;

направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Клищиевка, Майорск, Опытное, Спорное, Яковлевка и Зеленополье ;

направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Новобахмутовка и Первомайское ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар и Павловка.

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