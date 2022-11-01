Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 1 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 ноября 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Больше видео
0:05:10
Невське
Репортаж из освобожденного Невского. Местные откровенно рассказали о восьми месяцах российского ада
0:05:00
Макрофінансова допомога від ЄС
Макрофинансовая помощь от ЕС: как европейцы поддерживают экономику Украины
0:04:56
Велика Олександрівка
Пришлось рожать в подвале под обстрелами: ужасы оккупации Великой Александровки
Вибухи у Львові сьогодні
(Не)тривиальный понедельник: взрывы во Львовской, Харьковской, Винницкой и других областях
Смотреть больше

Последние видео
Карта бойових дій в Україні

Актуальная карта боевых действий в Украине 1 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:05:10
Невське
Репортаж из освобожденного Невского. Местные откровенно рассказали о восьми месяцах российского ада
0:05:00
Макрофінансова допомога від ЄС
Макрофинансовая помощь от ЕС: как европейцы поддерживают экономику Украины
0:04:36
Реорганізація Довженко-центру: чи будуть ліквідовані унікальні архіви
Ликвидируют уникальные архивы? Чего добивается Держкіно и в чем конфликт с Довженко-центром
0:04:56
Велика Олександрівка
Пришлось рожать в подвале под обстрелами: ужасы оккупации Великой Александровки
Вибухи у Львові сьогодні
(Не)тривиальный понедельник: взрывы во Львовской, Харьковской, Винницкой и других областях
0:03:04
Як переселенці з Миколаєва відкрили власне кафе в Одесі
Спаслись из-под обстрелов и возобновили бизнес — как смелые николаевцы обустроились в Одессе
вибухи у Києві сьогодні
Взрывы в Киеве сегодня — подробности про утреннюю атаку
0:02:36
Бахмут
У нас вообще нечего есть — как живут местные в Бахмуте без магазинов, света и воды
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 31 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Невське
Читать дальше
Репортаж из освобожденного Невского. Местные откровенно рассказали о восьми месяцах российского ада

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь