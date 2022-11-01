Актуальна карта бойових дій в Україні 1 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Карта бойових дій пишеться щоденно титанічними зусиллями українських військових на полі бою попри те, що ніколи невідомо, що принесе нам завтрішній день.

Можливо, він буде пронизаний десятками сирен, а може буде надзвичайно тихим, але кожен українець та українка знає, що колись настане той день, який ЗСУ запишуть навіки у світову історію.

А поки фронт і тил продовжують торувати шлях до перемоги, Генштаб ЗСУ фіксує щоденні зміни та публікує інформацію про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни робить висновки щодо планів країни-агресора:

Росія продовжуватиме проводити звичайні військові операції навіть у 2023 році, а не перейде до використання тактичної ядерної зброї чи згортатиме свої цілі в гонитві за певним відступом.

Експерти зазначають, що, ймовірно, РФ спробує продовжити звичайні військові операції в Україні, щоб утримати нині окуповані території, завоювати нові землі та створити умови для згортання західної підтримки України цієї зими.

Такі висновки Інститут вивчення війни робить з огляду на те, що ворог не намагається відновити сили, а натомість направляє в Україну мобілізованих росіян та намагається використати зиму як зброю проти Європи.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загалом, противник завдав до десяти авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей.

Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка ;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка ;

на Бахмутському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля ;

на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське ;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка.

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На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них — Новоданилівка, Червоне та Залізничне.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них по районах зосередження озброєння та військової техніки, по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і два ворожих БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти ворога.

Складною лишається ситуація й на Донеччині, де продовжуються запеклі бої. Місцеві жителі ж лишаються без світла, води, газу та навіть продуктів. Читай про життя у прифронтовому Бахмуті.

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