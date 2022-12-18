Актуальная карта боевых действий в Украине 18 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Когда на одном миллиметре карты боевых действий встречается добро и зло в споре существовать ли цивилизованному миру. Когда в одной секунде может сохраняться величайшее горе утраты и необъятное и одновременно прекрасное чувство любви.

Тогда нет пространства для размышлений о высоком, а только остается место для действия — или продолжаешь бороться, или больше не существуешь. Такова математика войны, что не дает своим ученикам и мгновения на передышку.

Ее хорошо уже изучили наши защитники, мы продолжаем узнавать ее каждый день, параллельно следя за ежедневными сводками Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Российские войска нанесли очередные широкомасштабные ракетные удары по территории Украины и один из крупнейших на сегодняшний день ракетных ударов по Киеву.

Российские удары продолжают представлять значительную угрозу для украинских гражданских, несмотря на то, что они не улучшают способность России проводить наступательные операции.

В то же время, РФ продолжает сталкиваться с экономическими проблемами, которые являются прямым следствием войны в Украине. Кроме того, эксперты отмечают, что, вероятно, оккупанты не смогут набирать военных по контракту в том объеме, в котором хотели бы.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении пытается восстановить утраченное положение. В других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

В течение суток противник нанес пять ракетных ударов. Под огонь, в частности, попала гражданская инфраструктура городов Дружковка и Краматорск Донецкой области. Две ракеты типа Оникс, запущенные из временно оккупированного Крыма по Одесской области, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.

Кроме того, оккупанты совершили более десяти обстрелов с РСЗО по позициям наших войск на разных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона.

Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Гай, Зерновое, Яструбиное и Кондратовка Сумской области и Стрелечья, Красное, Старица, Захаровка, Мыловое, Фиголовка, Новомлынск и Западное на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки и Невского в Луганской области.

На Лиманском направлении враг осуществил обстрелы позиций наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник безуспешно продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Андреевка, Берестовое, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиции наших войск вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

Огневого влияния испытали 32 населенных пункта. В частности, Времовка и Новополь Донецкой области, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское в Запорожской области и Херсон, Республиканец, Новокаиры, Волшебное и Ольговка Херсонской области.

15 декабря, в районах населенных пунктов Токмак и Пологи, противник потерял более 100 человек ранеными и боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов захватчиков.

С тех пор, как наши силы освободили Киевскую область в марте 2022 года, украинское военно-политическое руководство не перестает говорить о возможном повторном наступлении россиян из Беларуси. Угроза возникает как для столицы, так и для всех северных областей Украины. Читай, что известно о возможном наступлении россиян из Белоруссии и как готовится Украина.

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Фото: Getty Images