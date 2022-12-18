Актуальна карта бойових дій в Україні 18 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Коли на одному міліметрі карти бойових дій зустрічається добро та зло у суперечці, чи існувати цивілізованому світу у мирі. Коли в одній секунді може зберігатись найбільше горе втрати та неосяжне і водночас прекрасне почуття любові.

Тоді немає простору для роздумів про високе, а тільки лишається місце для дії — або ти продовжуєш боротись, або більше не існуєш. Така математика війни, що не дає своїм учням й миті на перепочинок.

Її добре вже вивчили наші захисники, ми продовжуємо пізнавати її щодня, паралельно слідкуючи за щоденними зведеннями Генштабу ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російські війська завдали чергових широкомасштабних ракетних ударів по території України та одного з найбільших на сьогодні ракетних ударів по Києву.

Російські удари продовжують становити значну загрозу для українських цивільних, незважаючи на те, що вони не покращують здатність Росії проводити наступальні операції.

Водночас РФ продовжує стикатися з економічними проблемами, що є прямим наслідком війни в Україні. Крім того, експерти відзначають, що, ймовірно, окупанти не зможуть набирати військових за контрактом.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку намагається відновити втрачене положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

Протягом поточної доби противник завдав п’ять ракетних ударів. Під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області. Дві ракети типу Онікс, запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони.

Окрім того, окупанти здійснили понад десять обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ на різних напрямках і цивільній інфраструктурі Херсона.

Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Гай, Зернове, Яструбине і Кіндратівка Сумської області та Стрілеча, Красне, Стариця, Захарівка, Мілове, Фиголівка, Новомлинськ і Западне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони Кислівки, Котлярівки і Табаївки Харківської області та Стельмахівки і Невського на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник безуспішно продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них — Андріївка, Берестове, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Мар’їнка і Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити позицій наших військ поблизу Пречистівки, Вугледара та Шахтарського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

Вогневого впливу зазнали 32 населених пункти. Зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка і Кам’янське на Запоріжжі та Херсон, Республіканець, Новокаїри, Чарівне і Ольгівка Херсонської області.

15 грудня, в районах населених пунктів Токмак і Пологи, противник втратив понад 100 осіб пораненими і склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та три склади боєприпасів загарбників.

Відколи наші сили звільнили Київську область у березні 2022 року українське військово-політичне керівництво не припиняє говорити про можливий повторний наступ росіян з Білорусі. Загроза постає як для столиці, так і для всіх північних областей України. Читай, що відомо про можливий наступ росіян з Білорусі та як готується Україна.

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Фото: Getty Images