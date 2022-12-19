Актуальная карта боевых действий в Украине 19 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В детстве казалось, что от всех проблем можно спрятаться под одеялом. Однако теперь в наше время даже дети знают, что от всех бед защитят только воины ВСУ, которые каждый день стоят на страже цивилизованного мира и очищают карту боевых действий от оккупантов.

Наши защитники платят самую большую цену за свободу и мирный сон будущих поколений. Но просят только одно — каждого оберегать в сердце Украину.

Мы можем добавить, что следует поддерживать всеми возможными способами наших защитников, а также не забывать следить за достоверной информацией, которой ежедневно делится Генштаб ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Украинские войска осуществили контратаки вблизи Сватового и Кременной и продолжают наносить удары по российским тылам.

В то же время, российские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и Авдеевки.

Кроме того, украинские официальные лица предупредили, что российские силы могут пытаться вовлечь украинские силы в ловушку на восточном (левом) берегу реки Днепр.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 19 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что враг пытается восстановить утраченное положение на Лиманском направлении, на Запорожском — восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения.

Сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На других направлениях враг ведет оборону, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

В течение суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов с РСЗО. Пострадали гражданская инфраструктура и мирное население.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении минометному обстрелу подвергся населенный пункт Белокопытово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск, совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Червоная Заря, Стрелечья, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг оказал огненное влияние возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Червоное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили два состава боеприпасов.

С 24 февраля командующему Сухопутными войсками ВСУ и его солдатам удалось добыть в борьбе две ключевые победы — защиту столицы в марте и контрнаступление в Харьковской области в сентябре.

Но пока война продолжается, величайшие битвы и победы еще впереди, то личность командующего привлекает все больше внимания общества. Поэтому в интервью Александр Сырский рассказывает о боях за Донбасс и победе Украины.

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Фото: Getty Images