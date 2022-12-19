Актуальна карта бойових дій в Україні 19 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

У дитинстві здавалося, що від усіх негараздів можна сховатися під ковдрою. Однак тепер у наш час навіть малеча знає, що від усіх бід захистять лише воїни ЗСУ, які кожного дня стоять на варті цивілізованого світу та очищають карту бойових дій від окупантів.

Наші захисники платять найбільшу ціну за свободу та мирний сон майбутніх поколінь. Натомість просять лише одне — кожного оберігати в серці Україну.

Ми ж можемо додати, що варто підтримувати усіма можливими способами наших захисників, а також не забувати слідкувати за достовірною інформацією, якою щоденно ділиться Генштаб ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Українські війська здійснили контратаки поблизу Сватового та Кремінної та продовжують завдавати ударів по російських тилах.

Водночас російські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та Авдіївки.

Крім того, українські офіційні особи попередили, що російські сили можуть намагатися втягнути українські сили в пастку на східному (лівому) березі річки Дніпро.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог намагається відновити втрачене положення на Лиманському напрямку, на Запорізькому — відновлює залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення.

Зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках ворог веде оборону, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометного обстрілу зазнав населений пункт Білокопитове Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого впливу біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два склади боєприпасів.

З 24 лютого командувачу Сухопутних військ ЗСУ та його солдатам вдалось вибороти дві ключові перемоги — захист столиці у березні та контрнаступ у Харківській області у вересні. Та поки війна триває, то найбільші битви та перемоги ще попереду, а особа командувача привертає все більше уваги суспільства. Тому в інтерв’ю Олександр Сирський розповідає про бої за Донбас та перемогу України.

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Фото: Getty Images