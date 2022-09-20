Актуальная карта боевых действий в Украине 20 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Дальняя страна устаревших мнений все не может понять, как прогрессивные украинцы ежедневно меняют карту боевых действий в свою пользу.

Однако мы не удивляемся себе, а только продолжаем свое дело, чтобы одержать победу и мир для многих будущих поколений.

А пока мы должны проверять, что украинский Генштаб рассказывает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует контрнаступление ВСУ:

Российские войска понесли сокрушительные потери в живой силе и технике в борьбе за восточную Украину и особенно во время украинского контрнаступления на Харьковском направлении.

Также эксперты отмечают, что возможно российские войска на западе Херсонской области пытаются отступить на более подходящие для обороны позиции во время контролируемого ухода. Вероятно, что это необходимо, чтобы избежать хаотического отступления, которое было характерно для краха российской обороны под Харьковом в начале сентября.

В то же время, украинские войска продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на попытки России сдержать их.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредотачивать усилия на организации обороны и удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны по отдельным направлениям.

За сутки противник нанес четыре ракетных и девять авиационных ударов, совершил более 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 24 населённых пунктов. В частности, это Северск, Краматорск, Серебрянка, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Авдеевка, Новомихайловка, Степовое, Запорожье, Николаев, Александровка, Ольговское, Сухой Пруд, Миролюбовка и Петровка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник оказывает огневое воздействие из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Николаевка Черниговской области;

направлении – в районе населенного пункта Черниговской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Гоптовка, Гурьев, Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Каменка, Стрелечья, Глубокое, Купянск и Голубовка ;

направлении – в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка, Белогоровка, Сосновое, Николаевка, Богородичное, Пришиб и Григорьевка ;

направлении – ; на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Раздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Александрополь, Юрьевка, Розовка, Зайцевое и Яковлевка ;

направлении – ; на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Авдеевка, Семеновка, Опытное, Карловка и Первомайское ;

направлении – ; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пречистовка, Новомайорское, Мирное, Дорожнянка, Новое, Вольное Поле, Степное, Малая Токмачка, Новояковловка, Червоное, Зализничное, Малиновка, Павловка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новополье и Времовка.

Читать по теме 300 м до ядерной катастрофы! Оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС Рассказываем об обстреле Южноукраинской АЭС 19 сентября.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневого поражения потерпели более 30 населенных пунктов. Среди них Снигиревка, Широкое, Благодатка, Нововознесенское, Сухой Пруд, Миролюбовка и Ольгиное.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцевое.

За сутки авиация Сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один состав боеприпасов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также трем складам боеприпасов оккупантов.

Также утром 20 сентября стало известно о том, что РФ вывела подводные лодки из Крыма в Краснодарский край из-за увеличения украинских возможностей дальнего удара. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Однако большой вред нанесли захватчики обычным мирным жителям украинских сел и городов. Читай историю пенсионерки с деоккупированной Харьковской области.

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