Актуальна карта бойових дій в Україні 20 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Далека країна застарілих думок все не може зрозуміти, як прогресивні українці щодня змінюють карту бойових дій на свою користь.

Проте ми собі не дивуємось, а лише продовжуємо свою справу, щоб здобути перемогу та мир для багатьох майбутніх поколінь.

А поки ми маємо перевіряти, що український Генштаб розповідає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує контрнаступ ЗСУ:

Російські війська зазнали нищівних втрат у живій силі та техніці в боротьбі за східну Україну та особливо під час українського контрнаступу на Харківщині.

Також експерти зазначають, що, можливо, російські війська на заході Херсонської області намагаються відступити на більш придатні для оборони позиції під час контрольованого відходу. Ймовірно, що це необхідно, щоб уникнути хаотичного відступу, який був характерним для краху російської оборони під Харковом на початку вересня.

Водночас українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області, попри спроби Росії стримати їх.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

За добу противник завдав чотири ракетні та дев’ять авіаційних ударів, здійснив понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів. Зокрема, це Сіверськ, Краматорськ, Серебрянка, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Степове, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Ольгівське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Петрівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник завдає вогневого впливу з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Миколаївка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Гоптівка, Гур’їв, Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке, Куп’янськ та Голубівка ;

на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка, Білогорівка, Соснове, Миколаївка, Богородичне, Пришиб та Григорівка ;

на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Верхньокам’янське, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Олександропіль, Юр’ївка, Розівка, Зайцеве та Яковлівка ;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Авдіївка, Семенівка, Опитне, Карлівка та Первомайське ;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Білогірʼя, Новоандріївка, Малі Щербаки, Пречистівка, Новомайорське, Мирне, Дорожнянка, Нове, Вільне Поле, Степове, Мала Токмачка, Новояковлівка, Червоне, Залізничне, Малинівка, Павлівка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новопіль та Времівка.

Читати на тему 300 м до ядерної катастрофи! Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС Розповідаємо про обстріл Південноукраїнської АЕС 19 вересня.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них Снігурівка, Широке, Благодатівка, Нововознесенське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Ольгине.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве.

Протягом доби авіація Сил оборони уразила 11 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

Ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по п’ять опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також трьох складах боєприпасів окупантів.

Однак чималу шкоду нанесли загарбники звичайним мирним жителям українських сіл та міст. Читай історію пенсіонерки з деокупованої Харківщини.

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