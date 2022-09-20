Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 20 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Вересня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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