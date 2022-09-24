Актуальная карта боевых действий в Украине 24 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Какими бы ни были войны, звездными или земными, в любом случае добро победит зло, а карта боевых действий только останется в прошлом, засвидетельствовав, как ежеминутно менялась история.

Как вместе мы боролись с шоком и как радовались каждой даже маленькой победе. Продолжали вести бои внутри собственных душ со своими эмоциями и на поле боя с физической болью и врагом, который в итоге все равно потерпел поражение.

А все детально задокументировал украинский Генштаб, который каждый день рассказывает украинцам о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует сообщение об объявлении частичной мобилизации в РФ:

Вероятно, Кремль пытался приуменьшить значение обмена заключенными с Украиной, который очень непопулярн среди российских националистов и милблогеров, осуществив его в тот же день, когда Путин объявил о частичной мобилизации.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

За сутки противник нанес четыре ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, Это, в частности, Пришиб, Спорное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка.

Также под вражеским огнем оказались Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок и Миролюбовка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенных пунктов Шалыгино, Волфине, Ездецкое и Миропольское Сумской области;

направлении – в районе населенных пунктов Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелеча, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двуречная, Гусинка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиново и Михуватка ;

направлении – в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении – Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидоровое, Закотное, Озерное, Щуровое и Райгородок ;

направлении – ; на Бахмутском направлении – Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцевое, Яковлевка, Майорск ;

направлении – ; на Авдеевском направлении – Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка ;

направлении – ; на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не проводил. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Времевка, Павловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Зализничное, Полтавка, Новополь и Новоселка.

На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись более 37 населенных пунктов.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцевое и Новомихайловка.

За сутки авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.

Интересуешься, а как обстоят дела с украинским контрнаступлением? Читай интервью с Наталией Гуменюк о наступлении Украины и свете в конце тоннеля для россиян.

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