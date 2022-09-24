Актуальная карта боевых действий в Украине 24 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Какими бы ни были войны, звездными или земными, в любом случае добро победит зло, а карта боевых действий только останется в прошлом, засвидетельствовав, как ежеминутно менялась история.
Как вместе мы боролись с шоком и как радовались каждой даже маленькой победе. Продолжали вести бои внутри собственных душ со своими эмоциями и на поле боя с физической болью и врагом, который в итоге все равно потерпел поражение.
А все детально задокументировал украинский Генштаб, который каждый день рассказывает украинцам о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует сообщение об объявлении частичной мобилизации в РФ:
Вероятно, Кремль пытался приуменьшить значение обмена заключенными с Украиной, который очень непопулярн среди российских националистов и милблогеров, осуществив его в тот же день, когда Путин объявил о частичной мобилизации.
Вероятно, Кремль пытался приуменьшить значение обмена заключенными с Украиной, который очень непопулярн среди российских националистов и милблогеров, осуществив его в тот же день, когда Путин объявил о частичной мобилизации.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
За сутки противник нанес четыре ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
За сутки противник нанес четыре ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, Это, в частности, Пришиб, Спорное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка.
Также под вражеским огнем оказались Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок и Миролюбовка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии:
На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись более 37 населенных пунктов.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцевое и Новомихайловка.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцевое и Новомихайловка.
За сутки авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.
Интересуешься, а как обстоят дела с украинским контрнаступлением? Читай интервью с Наталией Гуменюк о наступлении Украины и свете в конце тоннеля для россиян.
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