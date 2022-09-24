Актуальна карта бойових дій в Україні 24 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Якими б не були війни, зоряними чи земними, у будь-якому разі добро переможе зло, а карта бойових дій тільки залишиться у минулому, засвідчивши, як щохвилинно змінювалась історія.

Як разом ми боролись з шоком та як раділи кожній навіть маленькій перемозі. Продовжували вести бої всередині власних душ зі своїми емоціями та на полі бою з фізичним болем та ворогом, який у підсумку все одно зазнав поразки.

А все детально задокументував український Генштаб, який щодня розповідає українцям про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує повідомлення про оголошення часткової мобілізації у РФ:

Ймовірно, Кремль намагався применшити значення обміну ув’язненими з Україною, який дуже непопулярний серед російських націоналістів і мілблогерів, здійснивши його того самого дня, коли Путін оголосив про часткову мобілізацію.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

За добу противник завдав чотири ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів, Це, зокрема, Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка.

Також під ворожим вогнем опинились Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка ;

на Краматорському напрямку – Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок ;

на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ ;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка ;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не проводив. Разом з тим здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 37 населених пунктів.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.

Протягом доби авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження живої сили та військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.

Ракетні війська та артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів.

Цікавишся, а як там справи з українським контрнаступом? Читай інтерв’ю з Наталею Гуменюк про наступ України та світло в кінці тунелю для росіян.

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