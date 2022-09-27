Актуальная карта боевых действий в Украине 27 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В сердцах пылает уверенность, что впереди нас ждет победа и не важно, насколько будет извилист путь. Однако пока впереди еще длинная дорога, важно сверять ориентиры на карте боевых действий.
Всю подробную информацию об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои, ежедневно публикует Генштаб ВСУ.
Чтобы освобожденных территорий становилось еще больше, не забывай продолжать борьбу на своем фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует процесс призыва в РФ:
За последний год Путин уже провел по меньшей мере четыре попытки мобилизации, вероятно, исчерпав имеющиеся боеспособные (и желающие) резервистов перед частичной мобилизацией.
За последний год Путин уже провел по меньшей мере четыре попытки мобилизации, вероятно, исчерпав имеющиеся боеспособные (и желающие) резервистов перед частичной мобилизацией.
Эксперты отмечают, что изменения, которые были в военных формированиях в РФ после 2008 года с целью преодолеть экономический кризис, значительно снизили боеспособность армии страны-агрессора.
Таким образом, у российских призывников не будет достаточной подготовки, а смешанная модель построения армии из профессиональных солдат и срочников не принесет желаемой для российской верхушки эффективности.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за текущие сутки противник нанес два ракетных и четыре авиационных удара, совершил более семи обстрелов с РСЗО. Также враг задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.
От огневого влияния оккупантов пострадали 12 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потёмкиное, Осокоровка, Николаев и Очаков.
От огневого влияния оккупантов пострадали 12 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потёмкиное, Осокоровка, Николаев и Очаков.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:
На Южнобужском направлении от артиллерийского огня пострадали более 35 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.
В течение суток украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.
В течение суток украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.
Украинская авиация Сил обороны нанесла около 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиция бронированной техники и пять позиций зенитных ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия Украины за сутки поразили:
Тем временем Путин продолжает шантажировать мир с применением ядерного оружия против Украины. Читай, мнение военного эксперта Олега Жданова, будет ли ядерный удар по Украине.
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