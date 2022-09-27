Актуальная карта боевых действий в Украине 27 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В сердцах пылает уверенность, что впереди нас ждет победа и не важно, насколько будет извилист путь. Однако пока впереди еще длинная дорога, важно сверять ориентиры на карте боевых действий.

Всю подробную информацию об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои, ежедневно публикует Генштаб ВСУ.

Чтобы освобожденных территорий становилось еще больше, не забывай продолжать борьбу на своем фронте.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует процесс призыва в РФ:

За последний год Путин уже провел по меньшей мере четыре попытки мобилизации, вероятно, исчерпав имеющиеся боеспособные (и желающие) резервистов перед частичной мобилизацией.

Эксперты отмечают, что изменения, которые были в военных формированиях в РФ после 2008 года с целью преодолеть экономический кризис, значительно снизили боеспособность армии страны-агрессора.

Таким образом, у российских призывников не будет достаточной подготовки, а смешанная модель построения армии из профессиональных солдат и срочников не принесет желаемой для российской верхушки эффективности.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за текущие сутки противник нанес два ракетных и четыре авиационных удара, совершил более семи обстрелов с РСЗО. Также враг задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

От огневого влияния оккупантов пострадали 12 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потёмкиное, Осокоровка, Николаев и Очаков.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Одноробовка, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Гатище, Кучеровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Сеньковое, Каменка и Голубовка ;

направлении – в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении – Новоселовка, Щуровое, Диброва, Озерное, Закотное, Северск, Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздоловка, Веселое и Белогоровка ;

направлении – ; на Бахмутском направлении – Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Клещевка, Одрадовка, Зайцевое и Майорск ;

направлении – ; на Авдеевском направлении – Первомайское, Авдеевка, Водяное, Опытное, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка ;

направлении – ; на Новопавловском направлении – Времовка, Угледар, Павловка, Никольское и Егоровка ;

направлении – ; на Запорожском направлении – Зеленое Поле, Новоселка, Успеновка, Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Красное, Гуляйпольское и Новоандреевка.

На Южнобужском направлении от артиллерийского огня пострадали более 35 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

В течение суток украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

Украинская авиация Сил обороны нанесла около 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиция бронированной техники и пять позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия Украины за сутки поразили:

три пункта управления

пять районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов

одну позицию зенитных ракетных комплексов

два подразделения ракетных войск и артиллерии

три склада с боеприпасами

12 отдельных важных целей

Тем временем Путин продолжает шантажировать мир с применением ядерного оружия против Украины. Читай, мнение военного эксперта Олега Жданова, будет ли ядерный удар по Украине.

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