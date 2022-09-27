Актуальна карта бойових дій в Україні 27 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

У серцях палає впевненість, що попереду нас чекає перемога і неважливо, наскільки буде звивистим нас шлях. Однак поки попереду ще довга наша дорога, важливо звіряти орієнтири на карті бойових дій.

Усю детальну інформацію про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої, щоденно публікує Генштаб ЗСУ.

А щоб звільнених територій ставало ще більше, не забувай продовжувати боротьбу на своєму фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує процес призову у РФ:

За останній рік Путін уже провів щонайменше чотири спроби мобілізації, ймовірно, вичерпавши наявні боєздатних (і охочих) резервістів перед “частковою мобілізацією”.

Експерти зазначають, що зміни, які були здійснені у військових формуваннях у РФ після 2008 року з метою подолати економічну кризу, значно знизили боєздатність армії країни-агресора.

Таким чином, російські призовники не матимуть достатньої підготовки, а змішана модель побудови армії з професійних солдатів та строковиків не принесе бажаної для російської верхівки ефективності.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за поточну добу противник завдав два ракетних та чотири авіаційних удари, здійснив понад сім обстрілів з РСЗВ. Також ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області.

Від вогневого впливу окупантів постраждало 12 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв та Очаків.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Одноробівка, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Кучерівка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий, Сенькове, Кам’янка та Голубівка ;

на Краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Діброва, Озерне, Закітне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка ;

на Бахмутському напрямку – Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Кліщівка, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ ;

на Авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка ;

на Новопавлівському напрямку – Времівка, Вугледар, Павлівка, Микільське та Єгорівка;

на Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Успенівка, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське та Новоандріївка.

На Південнобузькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 35 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.

Протягом доби українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Українська авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, позиція броньованої техніки та п’ять позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська та артилерія України за поточну добу уразили:

три пункти управління

п’ять районів зосередження живої сили та техніки окупантів

одну позицію зенітних ракетних комплексів

два підрозділи ракетних військ і артилерії

три склади з боєприпасами

12 окремих важливих цілей

Тим часом Путін продовжує шантажувати світ застосуванням ядерної зброї проти України. Читай, думку військового експерта Олега Жданова, чи буде ядерний удар по Україні.

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